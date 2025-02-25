«Спартак» — «Оренбург»: дата и время начала матча 19-го тура РПЛ

«Спартак» примет «Оренбург» в 19-м туре РПЛ в воскресенье, 2 марта. Матч пройдет на «Лукойл Арене» в Москве. Начало — в 16.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Ключевые события противостояния «Спартак» — «Оренбург» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию игры бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также игры из эфира «Матч ТВ» доступны на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

По итогам 18-ти туров премьер-лиги красно-белые набрали 37 очков и занимают третье место в турнирной таблице. Оренбургский клуб с восемью баллами располагается на 16-й строчке чемпионата.

Чемпионат России. Премьер-лига. 19-й тур.

02 марта 2025, 16:30. Лукойл Арена (Москва)

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