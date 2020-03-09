РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Ростов» — ЦСКА: Карпов получил красную карточку

15:16
Теги:

Защитник ЦСКА Вадим Карпов получил прямую красную карточку в матче 21-го тура Тинькофф — чемпионата России против «Ростова».

Капитан «Ростова» Ивелин Попов ворвался в штрафную и упал после борьбы с Карповым. Сначала главный арбитр встречи Владислав Безбородов не зафиксировал на рушения. Но после использования ВАР он увидел, что Карпов допустил контакт с Поповым и сбил того с ног в штрафной. За это нарушение судья показал молодому защитнику армейцев прямую красную карточку.

Ранее в первом тайме за «фол последней надежды» был удален хавбек красно-синих Ильзат Ахметов.

Ростов — ЦСКА

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
15
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 21-й тур. «Ростов» — ЦСКА, «Спартак» — «Краснодар» и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир