«Ростов» — ЦСКА: Еременко забил дальним ударом
14:35
Полузащитник «Ростова» Роман Еременко сравнял счет в матче 21-го тура Тинькофф — чемпионата России против ЦСКА.
Хабек получил мяч у штрафной площади армейцев и решился на дальний удар. Мяч от перекладин приземлился за линию ворот москвичей и вылетел в поле. Однако главный арбитр встречи Владислав Безбородов разобрался в эпизоде и зафиксировал взятие ворот.
? Невероятный удар Романа Еременко!— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) March 9, 2020
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Напомним, что ранее Еременко не реализовал пенальти в матче против бывшего клуба.