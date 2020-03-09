Полузащитник «Ростова» Роман Еременко сравнял счет в матче 21-го тура Тинькофф — чемпионата России против ЦСКА.

Хабек получил мяч у штрафной площади армейцев и решился на дальний удар. Мяч от перекладин приземлился за линию ворот москвичей и вылетел в поле. Однако главный арбитр встречи Владислав Безбородов разобрался в эпизоде и зафиксировал взятие ворот.

Напомним, что ранее Еременко не реализовал пенальти в матче против бывшего клуба.