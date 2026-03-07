«Ростов» — «Балтика»: гол хозяев отменен из-за офсайда Голенкова. Не нравится — откажитесь от ВОЛ

На 17-й минуте матча 20-го тура «Ростов» — «Балтика» судья Василий Казарцев после ВАР-проверки и изучения видеоповторов на мониторе у поля изменил первоначальное решение, отменил взятие ворот калининградцев и назначил свободный удар. По мнению арбитра, в действия которого вмешались видеоассистенты Иван Абросимов и Павел Шадыханов, 69-й номер ростовчан (Егор Голенков) в момент удара его партнера по команде по воротам находился за линией офсайда и оказал влияние на соперника (на защитника «Балтики»).

Эпизод с отмененным голом «Ростова» в ворота «Балтики».

Некоторые по ошибке стали оценивать расположение нападающего относительно вратаря гостей Максима Бориско и влияние форварда на голкипера. Но в данной ситуации следовало брать в расчет не его, а двух защитников «Балтики», с одним из которых и вел борьбу Голенков.

Рассуждать о правильности изображения виртуальных офсайдных линий нет смысла. Их в нынешнем варианте нужно либо принять, либо полностью убрать из системы ВАР и рассчитывать только на ассистентов судьи.