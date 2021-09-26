Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Ростов» — «Ахмат»: Игорь Коновалов реализовал пенальти

17:45
Теги:

Главный арбитр встречи 9-го тура Тинькофф РПЛ «Ростов» — «Ахмат» Василий Казарцев назначил пенальти в ворота ростовчан во втором тайме после просмотра ВАР. Он зафиксировал игру рукой в штрафной у полузащитника Понтуса Альмквиста.

К мячу подошел полузащитник Игорь Коновалов, который точно пробил в угол.

Ростов — Ахмат

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«У «Спартака» состав для 4-5-го места. А какие могут быть вопросы к судье матча «Зенит» — «Крылья»?» Мнение Кобелева
Организаторы боя спасли Джошуа от позора. Украинские СМИ ликуют после победы Усика
«Динамо» не оставило шансов «Рубину». Шварц обходит Николича, немец снова второй
«Ягудин съел язык крокодила, Малафеев нырял к змеям. Что из себя представляет шоу «Звезды в Африке»
«У нас есть свой «Королевский клуб»!» Как «Спартак» обыграл «Реал»
vs
3
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 9-й тур: расписание и результаты матчей, даты и время начала, новости и обзоры игр