«Ростов» — «Ахмат»: Игорь Коновалов реализовал пенальти
17:45
Главный арбитр встречи 9-го тура Тинькофф РПЛ «Ростов» — «Ахмат» Василий Казарцев назначил пенальти в ворота ростовчан во втором тайме после просмотра ВАР. Он зафиксировал игру рукой в штрафной у полузащитника Понтуса Альмквиста.
К мячу подошел полузащитник Игорь Коновалов, который точно пробил в угол.
Читайте также
«У «Спартака» состав для 4-5-го места. А какие могут быть вопросы к судье матча «Зенит» — «Крылья»?» Мнение Кобелева
0
Зачет
vs
3
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 9-й тур: расписание и результаты матчей, даты и время начала, новости и обзоры игр
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю