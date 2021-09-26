Главный арбитр встречи 9-го тура Тинькофф РПЛ «Ростов» — «Ахмат» Василий Казарцев назначил пенальти в ворота ростовчан во втором тайме после просмотра ВАР. Он зафиксировал игру рукой в штрафной у полузащитника Понтуса Альмквиста.

К мячу подошел полузащитник Игорь Коновалов, который точно пробил в угол.