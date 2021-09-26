«Краснодар» — «Сочи»: стартовые составы команд
17:52
«Краснодар» на своем поле примет «Сочи» в матче 9-го тура Тинькофф чемпионата России. Стали известны стартовые составы команд на эту встречу.
«Краснодар»: Сафонов, Рамирес, Спаич, Кайо, Черников, Сперцян, Крыховяк, Вилена, Кабелла, Классон, Кордоба.
Запасные: Городов, Агкацев, Сорокин, Корнюшин, Литвинов, Ионов, Газинский, Стоцкий, Кривцов, Ильин, Манелов.
«Сочи»: Джанаев, Терехов, Маргасов, Прохин, Барач, Родригу, Юсупов, Цаллагов, Нобоа, Попов, Кассьера.
Запасные: Заболотный, Адамов, Заика, Юрганов, Шакуро, Маммана, Бурмистров, Павлов, Колмаков, Ангбан, Жоазиньо, Воробьев.
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