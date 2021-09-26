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«Краснодар» — «Сочи»: где смотреть и во сколько начало трансляции

17:30
«Краснодар» на своем поле примет «Сочи». Фото ФК «Краснодар»
«Краснодар» на своем поле примет «Сочи». Фото ФК «Краснодар»
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В воскресенье, 26 сентября, состоится матч 9-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Краснодар» на своем поле примет «Сочи». Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.

В прошлом сезоне «Краснодар» ни разу не смог обыграть соперника: один раз сыграл вничью и проиграл в рамках РПЛ, а также уступил сочинцам в 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России.

После 8 матчей «Сочи» идет на 4-м месте в таблице, и опережает «Краснодар» на два балла.

Турнирную таблицу Тинькофф-чемпионата России можно посмотреть здесь.

Расписание матчей премьер-лиги на сезон-2021/22 — по этой ссылке.

Следить за матчем «Краснодар» — «Сочи» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале Матч Премьер.

Краснодар — Сочи

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Сергей Ревенко все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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