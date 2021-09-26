В воскресенье, 26 сентября, состоится матч 9-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Краснодар» на своем поле примет «Сочи». Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.

В прошлом сезоне «Краснодар» ни разу не смог обыграть соперника: один раз сыграл вничью и проиграл в рамках РПЛ, а также уступил сочинцам в 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России.

После 8 матчей «Сочи» идет на 4-м месте в таблице, и опережает «Краснодар» на два балла.

Турнирную таблицу Тинькофф-чемпионата России можно посмотреть здесь.

Расписание матчей премьер-лиги на сезон-2021/22 — по этой ссылке.

Следить за матчем «Краснодар» — «Сочи» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале Матч Премьер.