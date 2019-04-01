"Ростелеком": "Примем меры, чтобы упредить ситуации со срывом прямых трансляций"

В компании "Ростелеком" прокомментировали срыв трансляции матча 21-го тура чемпионата России между "Енисеем" и "Рубином" (1:1) в субботу. Прямой эфир прервался в самом начале встречи и был восстановлен только к концу первого тайма. Как заявлял "СЭ" креативный директор "Матч ТВ" Гавриил Гордеев, проблема заключалась в отказе линии "Ростелекома", доставляющей сигнал в Москву. В данном проекте "Ростелеком" был подрядчиком компании "Синтерра-Медиа", которая отвечала за техническую сторону трансляции.

– Сразу после поступления информации о сбое технические службы компании максимально быстро включились и нашли решение: трансляция была восстановлена в самые сжатые сроки (менее 30 минут). Примем все меры, чтобы упредить возникновение подобных ситуаций в дальнейшем, – сообщили в пресс-службе "Ростелекома". – Всем техническим службам дано распоряжение проверять работу основных и резервных линий передачи данных до начала прямых трансляций. Во время матчей следить за ситуацией будут специальные дежурные. Понимаем чувства болельщиков, среди сотрудников компании тоже много поклонников футбола. Но, к сожалению, безотказных техники и технологий не существует. (Александр Рогулев)