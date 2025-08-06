Футбол
6 августа, 16:55

Ташуев выступил против ужесточения лимита на легионеров: «Зачем ломать или выдумывать новое?»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Бывший тренер «Ахмата» Сергей Ташуев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о возможном ужесточении лимита на легионеров в РПЛ.

5 августа министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что лимит на легионеров будет ужесточен. По его словам, цель — ограничение в 5 иностранцев на поле и всего 10 в заявке.

«Нужно провести анализ происходящего. Мне кажется, что сегодня больше позитива, нежели негатива. У нас подрастает хорошая молодежь, молодая сборная, в каждой команде есть способные ребята, конкурирующие с иностранцами. Настроение позитивное. А смысл тогда что-то менять? Зачем менять что-то хорошее? Зачем ломать или выдумывать новое? Мне кажется, до возвращения на международную арену нужно оставить все, как есть», — сказал Ташуев «СЭ».

Ливай Гарсия, Маркиньос и&nbsp;Манфред Угальде.Лимит на легионеров в РПЛ ужесточат. Министр спорта подтвердил: приказ подпишут в этом году

На данный момент клубы РПЛ могут включать в заявку на сезон не более 13 легионеров, при этом одновременно на поле могут находиться не более 8 иностранцев. Нынешний лимит на легионеров в РПЛ действует с сезона-2022/23.

Сергей Ташуев
