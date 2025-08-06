Ташуев оценил назначение Черчесова в «Ахмат»: «Опытный тренер»

Бывший тренер «Ахмата» Сергей Ташуев в разговоре с «СЭ» прокомментировал назначение Станислава Черчесова на должность главного тренера грозненского клуба.

«Черчесов — опытный тренер. Думаю, он проанализировал ситуацию и пошел работать с какими-то преференциями по задачам и дальнейшему развитию клуба. Главное — результат и очень много слагаемых успеха. Ситуация сегодня непростая. Но состав уже очень хорошо укреплен и, наверное, еще будет укрепляться. Команду нужно подготовить физически и тактически, чтобы добиться результата. В любом случае пожелаем Станиславу Саламовичу успехов», — сказал Ташуев «СЭ».

Контракт с 61-летним тренером рассчитан на три года. Ранее Черчесов уже возглавлял грозненскую команду — с 2011 по 2013 год.