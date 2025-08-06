Футбол
6 августа, 17:00

Черчесов — о задачах в «Ахмате»: «Этот сезон станет переходным. Необходимо выстроить команду»

Вячеслав Короткин
Заместитель главного редактора

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов в интервью «СЭ» рассказал о задачах грозненского клуба.

«Ахмат» объявил о подписании контракта с 61-летним специалистом в среду, 6 августа. Соглашение рассчитано на три года. Черчесов уже работал в клубе — с 2011 по 2013 год.

— Какие задачи будут стоять перед вами на этот чемпионат с учетом скомканного старта? И если говорить стратегически, чего хотите добиться с «Ахматом»?

— Этот сезон станет переходным — необходимо завершить работы на базе, выстроить команду, которая в следующие годы сможет на что-то претендовать. Но не стоит сыпать лозунгами. В футболе есть свои неписаные законы, которые все расставляют по местам. Скажу так: мы начинаем работать, а время покажет, чего добьемся. Без популизма.

— Но всем известно, что Черчесов всегда приходит за результатом.

— Вы знаете мои амбиции — повторять не нужно. Сейчас мы здесь, начинаем двигаться в том направлении, которое задал президент клуба. Понимаю, что вы хотите услышать конкретику, но все видели старт — три поражения в чемпионате, одно в Кубке. Так что пока говорим только о подготовке к следующему матчу — с «Зенитом», — сказал Черчесов.

5 августа «Ахмат» объявил об уходе Александра Сторожука, который возглавлял «Ахмат» с июня. Под его руководством «Ахмат» провел 4 матча, в которых потерпел 4 поражения.

После 3 туров «Ахмат», не набравший очков, занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России.

Станислав Черчесов.Станислав Черчесов: «Задача в «Ахмате»? Вы знаете мои амбиции. Но пока думаем только о «Зените»

  • Симон Вирсаладзе

    А нам-то уж товарищи с СЭ такого напели. Мол, уже в этом году взлетит до небесей.

    07.08.2025

  • Dreamlike

    Норм он соломки подстелил

    07.08.2025

  • Slim Tallers

    В сборной Казахстана этот специалист долго не продержался,хотя и установил уникальный рекорд - ни одного забитого мяча за весь отборочный турнир.

    06.08.2025

  • Пень Джаб.UA*

    Надо не выстроить, а построить команду, командир

    06.08.2025

  • Сезон переходный в другой клуб

    06.08.2025

  • Пень Джаб.UA*

    В мире нет новости лучше пока О несостоявшемся тренере "Спартака"

    06.08.2025

  • Kirill Boglovsky

    ....в лучшую лигу мира

    06.08.2025

  • pupkin-221

    а что говорят букмекеры - сколько игр Стасик продержится в Чечне ? В Казахстане Стасик продержался 6 игр, думаю и в Чечне на больше не задержится !

    06.08.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Черчесову удачи в тренерском деле!

    06.08.2025

  • Прораб.

    Заднюю включил.

    06.08.2025

  • Спринт

    Черчес .. этот год будет переходным .. вестимо - в первую лигу ..

    06.08.2025

  • Zavask

    Ясно - начнет с заливки фундамента и переходной - в первую лигу - там, видать, застывает лучше..)

    06.08.2025

  • zg

    Такой высококлассный специалист должен говорить-"этот сезон переходный,следующий,борьба как минимум за медали"!:point_up:?

    06.08.2025

  • Sergey Sparker

    «Этот сезон станет переходным...» В пердив! Счастливого перехода!

    06.08.2025

  • АйЯЯйКиН-СССР

    Переходным КУДА???? В первдив не позволит Адамка и папашка, админресурс включится, переходить там некуда, Стасик, если только кипучую деятельность изображать на новом (старом) месте:joy::joy::joy:

    06.08.2025

    • Ташуев выступил против ужесточения лимита на легионеров: «Зачем ломать или выдумывать новое?»

    Семин — о Черчесове: «Было понятно, что такой тренер надолго без работы не останется»
