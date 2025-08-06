Черчесов — о задачах в «Ахмате»: «Этот сезон станет переходным. Необходимо выстроить команду»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов в интервью «СЭ» рассказал о задачах грозненского клуба.

«Ахмат» объявил о подписании контракта с 61-летним специалистом в среду, 6 августа. Соглашение рассчитано на три года. Черчесов уже работал в клубе — с 2011 по 2013 год.

— Какие задачи будут стоять перед вами на этот чемпионат с учетом скомканного старта? И если говорить стратегически, чего хотите добиться с «Ахматом»?

— Этот сезон станет переходным — необходимо завершить работы на базе, выстроить команду, которая в следующие годы сможет на что-то претендовать. Но не стоит сыпать лозунгами. В футболе есть свои неписаные законы, которые все расставляют по местам. Скажу так: мы начинаем работать, а время покажет, чего добьемся. Без популизма.

— Но всем известно, что Черчесов всегда приходит за результатом.

— Вы знаете мои амбиции — повторять не нужно. Сейчас мы здесь, начинаем двигаться в том направлении, которое задал президент клуба. Понимаю, что вы хотите услышать конкретику, но все видели старт — три поражения в чемпионате, одно в Кубке. Так что пока говорим только о подготовке к следующему матчу — с «Зенитом», — сказал Черчесов.

5 августа «Ахмат» объявил об уходе Александра Сторожука, который возглавлял «Ахмат» с июня. Под его руководством «Ахмат» провел 4 матча, в которых потерпел 4 поражения.

После 3 туров «Ахмат», не набравший очков, занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России.