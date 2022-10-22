Тарханов считает, что «Динамо» по всем параметрам переиграло «Локомотив»

Российский тренер Александр Тарханов поделился мнением о матче «Локомотив» — «Динамо» (1:3) в 14-м туре РПЛ.

«Это был отличный матч. «Локомотив» на данный момент намного слабее «Динамо». Подопечные Йокановича выглядели здорово, нельзя сказать, что супер, но им этого хватило для победы. В этой встрече они просто оказались сильнее. Не знаю, укрепит ли эта победа позиции Йокановича, но победа сегодня абсолютно заслуженная. «Динамо» по всем параметрам переиграло «Локомотив», — приводит слова Тарханова «РБ Спорт».

«Динамо» с 23 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» с 12 очками идет 14-м.