Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 23:16

Гранат: «Главной проблемой «Локомотива» было состояние «Динамо»

Экс-игрок «Динамо» Гранат высоко оценил игру бело-голубых в матче с «Локомотивом»
Мария Гусева
Читать «СЭ» в

Бывший игрок «Динамо» Владимир Гранат прокомментировал победу бело-голубых над «Локомотивом» (3:1) в матче 14-го тура РПЛ.

«Динамо» очень понравилось. Это лучший матч в сезоне в исполнении бело-голубых. Была видна команда и игровая мысль на поле. Сегодня главной проблемой железнодорожников было состояние «Динамо». Команда Йокановича ничего не дала создать «Локомотиву», — цитирует «РБ Спорт» Граната.

«Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков. «Динамо» располагается на 6-й строчке (23 очка).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladimir-granat-match-s-lokomotivom-luchshij-dlya-dinamo-v-sezone/

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Химки

обе забьют - нет

34%

1.87

Ф1(-1.5)

22%

1.66

ИТБ1 (2.5)

17%

1.90
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 1
Динамо 3
Матч завершен

П2

27%

2.65

обе забьют - да

25%

1.66

Х2

20%

1.50
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси 1
Манчестер Юнайтед 1
Матч завершен

П1

23%

2.17

ТБ 2.5

20%

1.92

Х2

12%

1.74
Владимир Гранат
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Локомотив (Москва)
2
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
От поедания клубники до конфликта с Конором. Как Хасбик превратился в суперзвезду UFC
Что будет, если заниматься спортом при нервном перенапряжении?
Жители Финляндии и Люксембурга начали приходить греться в Русские дома
Литву и Румынию не пустили на заседание СБ ООН по Украине по просьбе России
Французский политик назвал сумасшедшей фон дер Ляйен
Особенности танка Т-72Б3М: фотогалерея «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 14-й тур: «Зенит» — «Сочи», «Локомотив» — «Динамо» и другие матчи
Булыкин: «Плохо играл «Локомотив», слабо выглядел физически и психологически»
Тарханов считает, что «Динамо» по всем параметрам переиграло «Локомотив»
Форвард «Локомотива» Керк уверен, что команда не вылетит из РПЛ
Председатель совета директоров «Локомотива» Нагорных оценил игру команды в матче с «Динамо»
Карпин объяснил, почему «Ростов» упустил победу над «Факелом»
«Локо» разочаровал. Команда проигрывает, надо вперед бежать, а сил почему-то нет..."
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тарханов считает, что «Динамо» по всем параметрам переиграло «Локомотив»

Нагорных: «На сегодняшний день нет переговоров о приглашении Семина в клуб»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
3
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
4
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
7
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
8
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 0 : 2
22.10 16:30
Факел – Ростов
 1 : 1
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 1 : 3
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 9
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 13 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 14 1 2
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости