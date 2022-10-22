Нагорных: «Финансовой дыры в бюджете «Локомотива» нет»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал о бюджете клуба.

— Можете пояснить ситуацию с контрактом Коммпера. Говорят, что контракт с ним не расторгнут. Все еще числится в штабе.

— Я попозже дам эту информацию.

— Была информация, что бюджет «Локомотива» будет уменьшен на 20 миллионов евро.

— Финансовой дыры в бюджете «Локомотива» нет. 20 миллионов евро мы с вами помним, что «Локомотив» был последние годы регулярным участником Лиги чемпионов и это те средства, которые в течение нескольких лет клуб получал за участие в Лиге чемпионов. Сегодня проведена большая работа по тому, чтобы снизить в том числе и зарплатную ведомость. Точно дыры в бюджете «Локомотива» не будет.

— В трансферные окна в «Локомотив» привозились игроки, сумма которых, как многие считают, была неоправданной. Будет ли чистика состава?

— В «Локомотиве» будут играть те, кто нацелен на игру, кто разделяет ценности футбола, кто выходит на поле и отдает все силы для того, чтобы радовать наших болельщиков. Сегодня клуб «Локомотив» — клуб железнодорожников. Очень большой коллектив стоит за клубом. Конечно, мы хотим видеть в клубе футболистов, которые эти ценности разделяют.