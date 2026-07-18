Карасев о работе в еврокубках: «В 47 лет хочется качественно отсудить сезон в России. И не думать о другом»

Российский арбитр Сергей Карасев в интервью «СЭ» ответил на вопрос о возможной работе на международных матчах в новом сезоне.

— Вы верите, что у вас еще будет возможность поработать на матчах под эгидой ФИФА или УЕФА?

— Надежда в душе живет. Мы видели решение МОК по допуску. Думаешь, а вдруг и футбол [вернут]?.. Но сложно это комментировать. Прошло слишком много времени — уже отболело. В 47 лет хочется качественно отсудить сезон в России. И не думать о другом.

2 марта 2022 года в пресс-службе УЕФА сообщили, что из-за обстоятельств и трудностей с поездками за границу судьи из России не будут назначаться на матчи под эгидой организации.

В сентябре 2023 года Сергей Карасев был вызван на сборы судей УЕФА в швейцарском Ньоне.