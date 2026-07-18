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Судейство

Карасев о работе в еврокубках: «В 47 лет хочется качественно отсудить сезон в России. И не думать о другом»

Артем Бухаев
Корреспондент
Сергей Карасев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российский арбитр Сергей Карасев в интервью «СЭ» ответил на вопрос о возможной работе на международных матчах в новом сезоне.

— Вы верите, что у вас еще будет возможность поработать на матчах под эгидой ФИФА или УЕФА?

— Надежда в душе живет. Мы видели решение МОК по допуску. Думаешь, а вдруг и футбол [вернут]?.. Но сложно это комментировать. Прошло слишком много времени — уже отболело. В 47 лет хочется качественно отсудить сезон в России. И не думать о другом.

2 марта 2022 года в пресс-службе УЕФА сообщили, что из-за обстоятельств и трудностей с поездками за границу судьи из России не будут назначаться на матчи под эгидой организации.

В сентябре 2023 года Сергей Карасев был вызван на сборы судей УЕФА в швейцарском Ньоне.

Сергей Карасев.«В 47 лет хочется провести качественный сезон в России. Еврокубки уже отболели». Интервью Карасева

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Сергей Карасев (судья)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 11 8 1 2 18-9 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
5
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 11 3 4 4 14-12 13
8
 Оренбург 11 2 7 2 13-12 13
9
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Рубин 11 2 6 3 12-16 12
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 11 2 5 4 15-16 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 11 1 3 7 12-27 6
Результаты / календарь
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30 тур
23.10 19:30 Ахмат – Оренбург - : -
24.10 12:45 Акрон – Динамо - : -
24.10 15:00 Факел – Родина - : -
24.10 17:15 Рубин – Крылья Советов - : -
24.10 19:30 Краснодар – Балтика - : -
25.10 13:45 Ростов – Локомотив - : -
25.10 16:00 ЦСКА – Спартак - : -
25.10 18:30 Зенит – Динамо Мх - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 9 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 10 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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