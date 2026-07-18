Карасев о критике ВАР: «На поле нужны арбитры, которые сами принимают решения»

Российский арбитр Сергей Карасев в интервью «СЭ» отреагировал на критику российских судей из-за частых вмешательств ВАР.

— Многие тренеры считают, что с появлением ВАР судьи перестали нести ответственность за свои действия. У этого есть основания?

— Я так не думаю. И Милорад об этом говорит, и в УЕФА убеждены — на поле нужны арбитры, которые сами принимают решения. К сожалению, в прошедших сезонах возникло несколько ситуаций... Если бы подобные сложные эпизоды проходили в эпоху до ВАР, то все бы заиграли, никто бы и внимания не обратил. Тогда и камер было меньше на стадионах. Сейчас же все иначе.

Ранее Карасев рассказал, что стало для него главным впечатлением в работе судей на ЧМ-2026.