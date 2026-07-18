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Карасев о критике ВАР: «На поле нужны арбитры, которые сами принимают решения»

Артем Бухаев
Корреспондент
Сергей Карасев (в центре).
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Российский арбитр Сергей Карасев в интервью «СЭ» отреагировал на критику российских судей из-за частых вмешательств ВАР.

— Многие тренеры считают, что с появлением ВАР судьи перестали нести ответственность за свои действия. У этого есть основания?

— Я так не думаю. И Милорад об этом говорит, и в УЕФА убеждены — на поле нужны арбитры, которые сами принимают решения. К сожалению, в прошедших сезонах возникло несколько ситуаций... Если бы подобные сложные эпизоды проходили в эпоху до ВАР, то все бы заиграли, никто бы и внимания не обратил. Тогда и камер было меньше на стадионах. Сейчас же все иначе.

Ранее Карасев рассказал, что стало для него главным впечатлением в работе судей на ЧМ-2026.

Сергей Карасев.«В 47 лет хочется провести качественный сезон в России. Еврокубки уже отболели». Интервью Карасева

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Сергей Карасев (судья)
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Карасев о критике судей: «Главное, чтобы арбитры стремились допускать меньше ошибок»

Карасев о работе в еврокубках: «В 47 лет хочется качественно отсудить сезон в России. И не думать о другом»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 11 8 1 2 18-9 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
5
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 11 3 4 4 14-12 13
8
 Оренбург 11 2 7 2 13-12 13
9
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Рубин 11 2 6 3 12-16 12
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 11 2 5 4 15-16 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 11 1 3 7 12-27 6
Результаты / календарь
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30 тур
23.10 19:30 Ахмат – Оренбург - : -
24.10 12:45 Акрон – Динамо - : -
24.10 15:00 Факел – Родина - : -
24.10 17:15 Рубин – Крылья Советов - : -
24.10 19:30 Краснодар – Балтика - : -
25.10 13:45 Ростов – Локомотив - : -
25.10 16:00 ЦСКА – Спартак - : -
25.10 18:30 Зенит – Динамо Мх - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 9 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 10 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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