Ларин: «Был бы счастлив, если бы Глушенков играл не в «Зените», а в «Барселоне»
Бывший директор футбольной школы «Чертаново» Николай Ларин считает, что полузащитник «Зенита» Максим Глушенков мог бы заиграть в «Барселоне».
— Ваши выпускники из «Чертанова», с которыми вы поддерживаете теплые отношения, пишут вам в Америку, спрашивают, как тут все?
— В огромных количествах! Следят за моими соцсетями, реагируют на фотографии и посты, просят фотки присылать. И все просят отсюда что-нибудь привезти. Когда я сейчас летел из Майами в Атланту, у меня чемодан был с перевесом, и при регистрации попросили заплатить штраф. Притом что летел я сюда вообще с пустым чемоданом! Это все — подарки.
— Что, допустим, Глушенкову везете?
— Хороший вопрос. Две баночки пива, ха-ха! Он же в своих интервью говорит, что после игры может позволить себе две баночки пива. Ну вот их и получит. В частности, мексиканскую «Модело».
— Какая, кстати, у него ситуация с новым контрактом с «Зенитом», который якобы вот-вот должен быть подписан?
— Насколько мне известно, пока ничего не подписано. И, наверное, у этого есть какие-то причины. Но с моей стороны было бы неправильно раскрывать все подробности, хотя кое-что мне, конечно, известно.
В прошлом году, когда у Макса был кризис и он не играл в основе, я к нему приезжал, и мы беседовали. У него потом был подкаст с Радимовым и Аршавиным, где ему задали вопрос: «А правда, что Ларин к тебе в тот момент приезжал и тебя восстанавливал?» Он ответил: «Да ничего особенного не было, просто он сказал мне: «Макс, не выделывайся». Правда, употребил при этом другое слово, которое нельзя публиковать. Так все и было, потому что там был какой-то надуманный конфликт с Семаком, назовем это точнее — недопониманием. Вот я ему это и сказал.
Надеюсь, Глушенков, его агент и клуб обо всем договорятся. Хотя был бы счастлив, если бы он играл не за «Зенит», а за «Барселону», уровню которой по своим именно футбольным навыкам, убежден, соответствует. Когда об этом говорю, кто-то меня хейтит, кто-то смеется, но никто не воспринимает это всерьез. А я уверен, что по таланту и пониманию игры он такой же, как игроки «Барсы». И мог бы, например, подменять Рафинью.
— А по менталитету?
— Вот по определенным ментальным качествам было бы тяжело, и ему нужно было бы помогать. Не могу сказать, что Макс — суперобщительный человек. Хорошо, что у него есть замечательная девочка Аня, они поженились меньше двух недель назад, в конце июня, и я очень этому рад.
Но все наши молодые футболисты говорят: мол, поеду в Европу, а там уже буду учить язык. Объясняю им: «Ребята, нет, наоборот! Это так не работает!» Вернее, работает, но очень редко и в случае только какого-то очень уж большого таланта. Сначала надо учить английский и испанский, а потом уже уезжать. У вас шансы перейти в нормальный клуб повышаются, потому что любой тренер хочет, чтобы футболист, который будет у него играть, понимал, чего он хочет, без переводчика. Чтобы игрок не был немым.
Это у нас толпа переводчиков в клубах, потому что мы относимся к легионерам как к высшей касте. А туда приедет русский парень, и никто ему никакого толмача давать не станет.
Глушенков выступает за «Зенит» с июля 2024 года. В сезоне-2025/26 хавбек забил 11 голов и сделал 12 результативных передач в 34 матчах за команду во всех турнирах.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|11
|8
|1
|2
|18-9
|25
|
2
|Зенит
|11
|8
|0
|3
|25-13
|24
|
3
|Спартак
|11
|7
|2
|2
|21-8
|23
|
4
|ЦСКА
|11
|6
|4
|1
|19-12
|22
|
5
|Краснодар
|11
|6
|4
|1
|19-13
|22
|
6
|Динамо Мх
|11
|4
|1
|6
|16-21
|13
|
7
|Балтика
|11
|3
|4
|4
|14-12
|13
|
8
|Оренбург
|11
|2
|7
|2
|13-12
|13
|
9
|Ростов
|11
|3
|3
|5
|11-17
|12
|
10
|Крылья Советов
|11
|2
|6
|3
|15-17
|12
|
11
|Рубин
|11
|2
|6
|3
|12-16
|12
|
12
|Локомотив
|11
|2
|5
|4
|16-14
|11
|
13
|Ахмат
|11
|2
|5
|4
|15-16
|11
|
14
|Акрон
|11
|1
|6
|4
|12-20
|9
|
15
|Факел
|11
|1
|3
|7
|8-19
|6
|
16
|Родина
|11
|1
|3
|7
|12-27
|6
|23.10
|19:30
|Ахмат – Оренбург
|- : -
|24.10
|12:45
|Акрон – Динамо
|- : -
|24.10
|15:00
|Факел – Родина
|- : -
|24.10
|17:15
|Рубин – Крылья Советов
|- : -
|24.10
|19:30
|Краснодар – Балтика
|- : -
|25.10
|13:45
|Ростов – Локомотив
|- : -
|25.10
|16:00
|ЦСКА – Спартак
|- : -
|25.10
|18:30
|Зенит – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|9
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|10
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1