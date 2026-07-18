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Ларин: «Был бы счастлив, если бы Глушенков играл не в «Зените», а в «Барселоне»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Максим Глушенков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший директор футбольной школы «Чертаново» Николай Ларин считает, что полузащитник «Зенита» Максим Глушенков мог бы заиграть в «Барселоне».

— Ваши выпускники из «Чертанова», с которыми вы поддерживаете теплые отношения, пишут вам в Америку, спрашивают, как тут все?

— В огромных количествах! Следят за моими соцсетями, реагируют на фотографии и посты, просят фотки присылать. И все просят отсюда что-нибудь привезти. Когда я сейчас летел из Майами в Атланту, у меня чемодан был с перевесом, и при регистрации попросили заплатить штраф. Притом что летел я сюда вообще с пустым чемоданом! Это все — подарки.

— Что, допустим, Глушенкову везете?

— Хороший вопрос. Две баночки пива, ха-ха! Он же в своих интервью говорит, что после игры может позволить себе две баночки пива. Ну вот их и получит. В частности, мексиканскую «Модело».

— Какая, кстати, у него ситуация с новым контрактом с «Зенитом», который якобы вот-вот должен быть подписан?

— Насколько мне известно, пока ничего не подписано. И, наверное, у этого есть какие-то причины. Но с моей стороны было бы неправильно раскрывать все подробности, хотя кое-что мне, конечно, известно.

В прошлом году, когда у Макса был кризис и он не играл в основе, я к нему приезжал, и мы беседовали. У него потом был подкаст с Радимовым и Аршавиным, где ему задали вопрос: «А правда, что Ларин к тебе в тот момент приезжал и тебя восстанавливал?» Он ответил: «Да ничего особенного не было, просто он сказал мне: «Макс, не выделывайся». Правда, употребил при этом другое слово, которое нельзя публиковать. Так все и было, потому что там был какой-то надуманный конфликт с Семаком, назовем это точнее — недопониманием. Вот я ему это и сказал.

Надеюсь, Глушенков, его агент и клуб обо всем договорятся. Хотя был бы счастлив, если бы он играл не за «Зенит», а за «Барселону», уровню которой по своим именно футбольным навыкам, убежден, соответствует. Когда об этом говорю, кто-то меня хейтит, кто-то смеется, но никто не воспринимает это всерьез. А я уверен, что по таланту и пониманию игры он такой же, как игроки «Барсы». И мог бы, например, подменять Рафинью.

— А по менталитету?

— Вот по определенным ментальным качествам было бы тяжело, и ему нужно было бы помогать. Не могу сказать, что Макс — суперобщительный человек. Хорошо, что у него есть замечательная девочка Аня, они поженились меньше двух недель назад, в конце июня, и я очень этому рад.

Но все наши молодые футболисты говорят: мол, поеду в Европу, а там уже буду учить язык. Объясняю им: «Ребята, нет, наоборот! Это так не работает!» Вернее, работает, но очень редко и в случае только какого-то очень уж большого таланта. Сначала надо учить английский и испанский, а потом уже уезжать. У вас шансы перейти в нормальный клуб повышаются, потому что любой тренер хочет, чтобы футболист, который будет у него играть, понимал, чего он хочет, без переводчика. Чтобы игрок не был немым.

Это у нас толпа переводчиков в клубах, потому что мы относимся к легионерам как к высшей касте. А туда приедет русский парень, и никто ему никакого толмача давать не станет.

Глушенков выступает за «Зенит» с июля 2024 года. В сезоне-2025/26 хавбек забил 11 голов и сделал 12 результативных передач в 34 матчах за команду во всех турнирах.

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Максим Глушенков
Футбол
РПЛ
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ФК Зенит
Николай Ларин
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«Локомотив» уступил «Рубину» в товарищеском матче
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 11 8 1 2 18-9 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
5
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 11 3 4 4 14-12 13
8
 Оренбург 11 2 7 2 13-12 13
9
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Рубин 11 2 6 3 12-16 12
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 11 2 5 4 15-16 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 11 1 3 7 12-27 6
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23.10 19:30 Ахмат – Оренбург - : -
24.10 12:45 Акрон – Динамо - : -
24.10 15:00 Факел – Родина - : -
24.10 17:15 Рубин – Крылья Советов - : -
24.10 19:30 Краснодар – Балтика - : -
25.10 13:45 Ростов – Локомотив - : -
25.10 16:00 ЦСКА – Спартак - : -
25.10 18:30 Зенит – Динамо Мх - : -
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Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
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Георгий Мелкадзе

Ахмат

 9 1 3
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