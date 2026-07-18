Ларин: «Был бы счастлив, если бы Глушенков играл не в «Зените», а в «Барселоне»

Бывший директор футбольной школы «Чертаново» Николай Ларин считает, что полузащитник «Зенита» Максим Глушенков мог бы заиграть в «Барселоне».

— Ваши выпускники из «Чертанова», с которыми вы поддерживаете теплые отношения, пишут вам в Америку, спрашивают, как тут все?

— В огромных количествах! Следят за моими соцсетями, реагируют на фотографии и посты, просят фотки присылать. И все просят отсюда что-нибудь привезти. Когда я сейчас летел из Майами в Атланту, у меня чемодан был с перевесом, и при регистрации попросили заплатить штраф. Притом что летел я сюда вообще с пустым чемоданом! Это все — подарки.

— Что, допустим, Глушенкову везете?

— Хороший вопрос. Две баночки пива, ха-ха! Он же в своих интервью говорит, что после игры может позволить себе две баночки пива. Ну вот их и получит. В частности, мексиканскую «Модело».

— Какая, кстати, у него ситуация с новым контрактом с «Зенитом», который якобы вот-вот должен быть подписан?

— Насколько мне известно, пока ничего не подписано. И, наверное, у этого есть какие-то причины. Но с моей стороны было бы неправильно раскрывать все подробности, хотя кое-что мне, конечно, известно.

В прошлом году, когда у Макса был кризис и он не играл в основе, я к нему приезжал, и мы беседовали. У него потом был подкаст с Радимовым и Аршавиным, где ему задали вопрос: «А правда, что Ларин к тебе в тот момент приезжал и тебя восстанавливал?» Он ответил: «Да ничего особенного не было, просто он сказал мне: «Макс, не выделывайся». Правда, употребил при этом другое слово, которое нельзя публиковать. Так все и было, потому что там был какой-то надуманный конфликт с Семаком, назовем это точнее — недопониманием. Вот я ему это и сказал.

Надеюсь, Глушенков, его агент и клуб обо всем договорятся. Хотя был бы счастлив, если бы он играл не за «Зенит», а за «Барселону», уровню которой по своим именно футбольным навыкам, убежден, соответствует. Когда об этом говорю, кто-то меня хейтит, кто-то смеется, но никто не воспринимает это всерьез. А я уверен, что по таланту и пониманию игры он такой же, как игроки «Барсы». И мог бы, например, подменять Рафинью.

— А по менталитету?

— Вот по определенным ментальным качествам было бы тяжело, и ему нужно было бы помогать. Не могу сказать, что Макс — суперобщительный человек. Хорошо, что у него есть замечательная девочка Аня, они поженились меньше двух недель назад, в конце июня, и я очень этому рад.

Но все наши молодые футболисты говорят: мол, поеду в Европу, а там уже буду учить язык. Объясняю им: «Ребята, нет, наоборот! Это так не работает!» Вернее, работает, но очень редко и в случае только какого-то очень уж большого таланта. Сначала надо учить английский и испанский, а потом уже уезжать. У вас шансы перейти в нормальный клуб повышаются, потому что любой тренер хочет, чтобы футболист, который будет у него играть, понимал, чего он хочет, без переводчика. Чтобы игрок не был немым.

Это у нас толпа переводчиков в клубах, потому что мы относимся к легионерам как к высшей касте. А туда приедет русский парень, и никто ему никакого толмача давать не станет.

Глушенков выступает за «Зенит» с июля 2024 года. В сезоне-2025/26 хавбек забил 11 голов и сделал 12 результативных передач в 34 матчах за команду во всех турнирах.