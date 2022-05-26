Стало известно, почему Сергей Карасев не судит стыки

Как стало известно «СЭ», арбитр Сергей Карасев повредил одну из мышц ноги и потому не может судить ни один из стыковых матчей, которые пройдут в субботу, 28 мая.

По этой причине московского рефери назначили только видеоассистентом — он будет помогать Сергею Иванову во время игры «Химки» — «СКА-Хабаровск».

Встречу «Уфа» — «Оренбург» судит Павел Кукуян, его видеопомощник — Евгений Турбин.