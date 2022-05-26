Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Судейство

Сегодня, 20:18

Стало известно, почему Сергей Карасев не судит стыки

Российский футбольный арбитр Сергей Карасев получил травму
Александр Бобров
Шеф-редактор
Читать «СЭ» в
Сергей Карасев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», арбитр Сергей Карасев повредил одну из мышц ноги и потому не может судить ни один из стыковых матчей, которые пройдут в субботу, 28 мая.

По этой причине московского рефери назначили только видеоассистентом — он будет помогать Сергею Иванову во время игры «Химки» — «СКА-Хабаровск».

Встречу «Уфа» — «Оренбург» судит Павел Кукуян, его видеопомощник — Евгений Турбин.

Футбол
РПЛ
ФНЛ
Сергей Карасев (судья)
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Как избавиться от мешков под глазами?
Матч жизни для Ваноли, Бакаева и Федуна. Кого уберут, если «Спартак» проиграет в финале Кубка России
Материалы сюжета: РПЛ — ФНЛ: стыковые матчи-2022
«Факел» планирует приобрести нескольких игроков летом
«Факел» продлил контракт с Брызгаловым
«Оренбург» — «Уфа»: видеообзор стыкового матча
Главный тренер «Оренбурга»: «Для нас это отличный результат с таким серьезным соперником, едем в Уфу биться»
Тренер «Уфы» о матче в «Оренбургом»: «Как я могу быть довольным, когда мы, ведя 2:0 сыграли — 2:2»
Отец Агаларова — о матче «Уфы»: «Все еще только начинается, вся борьба за выживание впереди!»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Слуцкий — о незабитом пенальти Лисаковича: «Он сам не может объяснить, что это было, но это не психологический момент»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости