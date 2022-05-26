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Слуцкий — о незабитом пенальти Лисаковича: «Он сам не может объяснить, что это было, но это не психологический момент»

Слуцкий прокомментировал незабитый пенальти Лисаковича в матче против «Уфы»
Мария Куцубеева
,  
Екатерина Звенигородская
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал незабитый пенальти форварда Виталия Лисаковича в концовке матча 30-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы» (1:2). Белорусский нападающий реализовал 11-метровый удар в первом тайме и сделал селфи при праздновании вместе с командой, но допустил промах в добавленное время второго тайма и упустил возможность принести команде спасительную ничью.

— Вылет «Рубина» из РПЛ состоялся в конкретном матче, где можно было сыграть вничью.

— Ну, мы сейчас, что ли, будем обсуждать, как Лисакович не забил пенальти? — сказал Слуцкий в эфире YouTube-канала Василия Уткина.

— А почему нет?

— Но я не могу ответить на этот вопрос.

— Пенальти на последней секунде — кажется, это психологическая ситуация. Он стоял один четыре минуты, когда вокруг него все бушевало. Неплохо было бы его отозвать оттуда, никто его не пытался отодвинуть.

— А когда Джон Терри не забивал пенальти? Ну, не забиваются пенальти в ключевой момент. Вы знаете, что Лисакович не забил первый пенальти в своей карьере?

— И после этого сделал, видимо, первое селфи в своей карьере.

— Да, но сейчас мы начнем говорить, что надо, а что не надо делать. Он не забил первый пенальти в своей карьере. Он сам не может объяснить, что это было, но он говорит, что это не психологический момент. Мы не можем сейчас с вами обсуждать незабитый пенальти, если обсуждаем серьезные темы. В первых турах мы набирали больше очков, чем во втором круге. Не может быть такого, чтобы команда после 20-го тура стала менее эффективной в три раза.

По итогам сезона-2021/22 «Рубин» занял 15-е место, набрав 29 очков. Казанцы напрямую вылетели в ФНЛ.

ФК Рубин (Казань)
Виталий Лисакович
Леонид Слуцкий
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