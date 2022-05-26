Слуцкий: «Хвиче звонили папа и агент и говорили: «Ты посиди, мы тебя точно продадим»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал выступление команды в чемпионате-2021/22. Он обратил внимание, что до отъезда шести из восьми легионеров весной казанцы перестроились и шли в группе команд вне стыковых матчей с ФНЛ.

— Если вы хотите спросить про первые 18 туров и что происходило в это время, я вам с удовольствием отвечу, — сказал Слуцкий в эфире YouTube-канала Василия Уткина. — Действительно, первые 18 туров у нас абсолютно не получились. Там нет никого вопроса о вылете, 10-е место. И после 20-го тура вопрос о вылете тоже не стоял, мы шли очко в очко со «Спартаком», «Крыльями» и «Ахматом». Это та группа, с которой мы бы боролись во второй части сезона, скорее всего.

Первые 18 туров: мы прекрасно понимали, как клуб может развиваться после четвертого места в прошлом году. Расставшись с некоторыми ключевыми игроками — с Макаровым, со Старфилдом, мы четко понимали, что будем делать за счет этих денег. Мы затеяли определенную перестройку по ходу сезона: Дрейер и Тальби появились к 6-му туру, ушли Евтич и Бегич.

Когда не такой большой клуб играет яркий сезон, например «Лестер», то все футболисты этой команды начинают думать: вот мой час, я должен уйти. Они видят, что Макарова и Старфилда продали, были предложения по Дюпину, есть предложения по Самошникову, Деспотовичу, Хвиче. Да, серьезных предложений не было, но Хвиче каждый день звонили папа и агент, которые говорили: ты чуть посиди до окончания трансферного окна, тебя точно куда-то продадим. А все это время надо играть в футбол.

— Ни вы, ни клуб не говорили, что вам немного не повезло с четвертым местом. Это преподносилось как большой успех.

— Это большой успех. А в каком успехе не повезло? Когда команда с условным 10-м составом по бюджету и по всему остальному занимает четвертое место — это повезло. По-другому быть не может. Это крайне редкая история.

Также Слуцкий назвал три фактора, почему из «Рубина» уехало большое количество легионеров, и заявил, что его команда была самой зависимой от легионеров в РПЛ. При этом тренер пояснил, почему Кварацхелия покинул Россию.

По итогам сезона-2021/22 «Рубин» занял 15-е место, набрав 29 очков. Казанцы напрямую вылетели в ФНЛ.