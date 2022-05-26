Слуцкий: «Хвиче звонили папа и агент и говорили: «Ты посиди, мы тебя точно продадим»
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал выступление команды в чемпионате-2021/22. Он обратил внимание, что до отъезда шести из восьми легионеров весной казанцы перестроились и шли в группе команд вне стыковых матчей с ФНЛ.
— Если вы хотите спросить про первые 18 туров и что происходило в это время, я вам с удовольствием отвечу, — сказал Слуцкий в эфире YouTube-канала Василия Уткина. — Действительно, первые 18 туров у нас абсолютно не получились. Там нет никого вопроса о вылете, 10-е место. И после 20-го тура вопрос о вылете тоже не стоял, мы шли очко в очко со «Спартаком», «Крыльями» и «Ахматом». Это та группа, с которой мы бы боролись во второй части сезона, скорее всего.
Первые 18 туров: мы прекрасно понимали, как клуб может развиваться после четвертого места в прошлом году. Расставшись с некоторыми ключевыми игроками — с Макаровым, со Старфилдом, мы четко понимали, что будем делать за счет этих денег. Мы затеяли определенную перестройку по ходу сезона: Дрейер и Тальби появились к 6-му туру, ушли Евтич и Бегич.
Когда не такой большой клуб играет яркий сезон, например «Лестер», то все футболисты этой команды начинают думать: вот мой час, я должен уйти. Они видят, что Макарова и Старфилда продали, были предложения по Дюпину, есть предложения по Самошникову, Деспотовичу, Хвиче. Да, серьезных предложений не было, но Хвиче каждый день звонили папа и агент, которые говорили: ты чуть посиди до окончания трансферного окна, тебя точно куда-то продадим. А все это время надо играть в футбол.
— Ни вы, ни клуб не говорили, что вам немного не повезло с четвертым местом. Это преподносилось как большой успех.
— Это большой успех. А в каком успехе не повезло? Когда команда с условным 10-м составом по бюджету и по всему остальному занимает четвертое место — это повезло. По-другому быть не может. Это крайне редкая история.
Также Слуцкий назвал три фактора, почему из «Рубина» уехало большое количество легионеров, и заявил, что его команда была самой зависимой от легионеров в РПЛ. При этом тренер пояснил, почему Кварацхелия покинул Россию.
По итогам сезона-2021/22 «Рубин» занял 15-е место, набрав 29 очков. Казанцы напрямую вылетели в ФНЛ.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0