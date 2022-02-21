Полузащитник «Эвертона» Гбамен близок к переходу в ЦСКА

ЦСКА ведет переговоры о трансфере полузащитника «Эвертона» Жан-Филиппа Гбамена. Стороны достигли принципиальной договоренности об аренде, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Осталось утрясти последние детали — и сделка будет оформлена официально. Договор аренды не будет включать опцию выкупа 26-летнего ивуарийца.

В текущем розыгрыше чемпионата Англии Гбамен провел на поле три встречи и не сумел отметиться в них результативными действиями.

Контракт футболиста с «Эвертоном» рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt.ru оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.