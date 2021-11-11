Сборная России забила сначала второй, а затем и третий мяч в ворота Кипра в матче отборочного турнира ЧМ-2022.

На 55-й минуте забил Федор Смолов. На 56-й минуте отличился Андрей Мостовой. Смолов ранее также сделал результативный пас на Александра Ерохина, который открыл счет.

Счет матча — 3:0 в пользу сборной России.