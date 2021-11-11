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Россия — Кипр: Смолов и Мостовой забили по голу за две минуты

21:14
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Сборная России забила сначала второй, а затем и третий мяч в ворота Кипра в матче отборочного турнира ЧМ-2022.

На 55-й минуте забил Федор Смолов. На 56-й минуте отличился Андрей Мостовой. Смолов ранее также сделал результативный пас на Александра Ерохина, который открыл счет.

Счет матча — 3:0 в пользу сборной России.

Россия — Кипр

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Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в ноябре 2021 года, Хорватия — Россия, новости и результаты, анонсы и обзоры