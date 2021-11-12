«Локомотив» 17 лет назад во второй раз стал чемпионом России

Пресс-служба «Локомотива» в своем Twitter вспомнила о втором чемпионстве железнодорожников. Ровно 17 лет назад 12 ноября в матче 30-го тура чемпионата России Локомотив победил Шинник со счетом 2:0 и обеспечил себе первое место. Голы забили Динияр Билялетдинов и Дмитрий Сычев.

Команду тогда возглавлял Юрий Семин.

«Сегодня эмоции слабее, чем в первый раз, — говорил Семин сразу после матча. — Может, потому что устал. Но скорее дело в том, что сейчас произошло чудо, а в 2002-м была закономерность. Тогда мы были сильнее всех. Думаю даже, что в этом сезоне сильнее были армейцы. По всему. Мы превзошли их в концовке, когда они вступили в борьбу в Лиге чемпионов и растратили много физических сил. Мы, кстати, рассчитывали на усталость ЦСКА после Лиги и «Зенита» после Кубка УЕФА. Так и предполагали, что соперники потеряют из-за этого незапланированные очки».

Напомним, что в 2004-м Дмитрий Сычев был признан лучшим футболистом года.

В третий раз «Локомотив» стал чемпионом в 2018 году.