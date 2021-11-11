Представитель защитника «Ньюкасла» Мерфи отреагировал на информацию об интересе ЦСКА к игроку

Маркус Кэмпбелл, представитель агентства New Era Global Sports, которое ведет дела правого вингера «Ньюкасла» Джейкоба Мерфи, прокомментировал «СЭ» информацию об интересе ЦСКА к игроку. Ранее об этом сообщило издание «Eurostavka».

«Это фейк. Он только подписал пятилетний контракт с «Ньюкаслом», так что он никуда не уйдет», — сказал Кэмпбелл «СЭ».

В нынешнем сезоне английской премьер-лиги 26-летний англичанин сыграл в 9 матчах, в которых отличился одним голом и одной голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Мерфи в 5 млн евро.