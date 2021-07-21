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Роспотребнадзор Татарстана запретил присутствие зрителей на матче «Рубин» — «Спартак»

14:56
Зелимхан Бакаев (слева) и Солтмурад Бакаев. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Зелимхан Бакаев (слева) и Солтмурад Бакаев. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Как стало известно «СЭ», управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан запретило присутствие зрителей на матче первого тура Тинькофф РПЛ «Рубин» — «Спартак».

В данный момент все стороны ждут решения республиканских властей, но все идет к тому, что матч пройдет без зрителей.

24 июля «Рубин» сыграет со «Спартаком» в матче первого тура чемпионата России. Встреча пройдет в Казани на стадионе «Ак Барс Арена», начало — в 20.00 (мск).

За последние сутки в Татарстане выявлено 48 новых случаев коронавирусной инфекции.

Ранее стало известно, что стадион «Спартака» «Открытие Банк Арена» включили в реестр COVID-free-зон. В этом реестре находятся организации, осуществляющие деятельность с соблюдением эпидемиологических ограничений.

Рубин — Спартак

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Максим Алланазаров все материалы автора

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