Роспотребнадзор Татарстана запретил присутствие зрителей на матче «Рубин» — «Спартак»
14:56
Как стало известно «СЭ», управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан запретило присутствие зрителей на матче первого тура Тинькофф РПЛ «Рубин» — «Спартак».
В данный момент все стороны ждут решения республиканских властей, но все идет к тому, что матч пройдет без зрителей.
24 июля «Рубин» сыграет со «Спартаком» в матче первого тура чемпионата России. Встреча пройдет в Казани на стадионе «Ак Барс Арена», начало — в 20.00 (мск).
За последние сутки в Татарстане выявлено 48 новых случаев коронавирусной инфекции.
Ранее стало известно, что стадион «Спартака» «Открытие Банк Арена» включили в реестр COVID-free-зон. В этом реестре находятся организации, осуществляющие деятельность с соблюдением эпидемиологических ограничений.
Опрос
проголосовало: 47385Все опросы
Чего вы ждете от «Спартака» с Руем Виторией?
Читайте также
10
Зачет
vs
29
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы
Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 1-й тур: старт чемпионата России — расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю