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Стадион «Спартака» включен в реестр COVID-free-зон

13:43
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Стадион «Спартака» «Открытие Банк Арена» включили в реестр COVID-free-зон. В этом реестре находятся организации, осуществляющие деятельность с соблюдением эпидемиологических ограничений.

Стадион ЦСКА «ВЭБ Арена» также вошел в этот список.

Первый домашний матч нового сезона чемпионата России «Спартак» сыграет 7 августа против «Нижнего Новгорода».

Дополнительная информация:

https://i.moscow/expcovid-reestr?page=1&inn=7728212268

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