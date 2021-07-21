Стадион «Спартака» включен в реестр COVID-free-зон
13:43
Стадион «Спартака» «Открытие Банк Арена» включили в реестр COVID-free-зон. В этом реестре находятся организации, осуществляющие деятельность с соблюдением эпидемиологических ограничений.
Стадион ЦСКА «ВЭБ Арена» также вошел в этот список.
Первый домашний матч нового сезона чемпионата России «Спартак» сыграет 7 августа против «Нижнего Новгорода».
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