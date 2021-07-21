Полузащитник Максим Глушенков прибыл в расположение «Крыльев Советов», сообщает пресс-служба клуба.

20 июля спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко сообщил, что Глушенков может в ближайшие дни пополнить состав самарцев.

Максим Глушенков прибыл в Самару pic.twitter.com/EiB3IgZuFJ — ПФК Крылья Советов (@fckssamara) July 21, 2021

21-летний россиянин уже выступал за «Крылья Советов» на правах аренды с февраля по июль 2020 года. С февраля по июнь 2021 года он играл на правах аренды в «Химках». На его счету 2 гола в 6 матчах за подмосковную команду.