Известный футбольный агент Алексей Сафонов оценил трансферную кампанию «Спартака».

«Пока я ничего не могу сказать про новичка красно-белых Кофрие. Единственное — никто толком не может выговорить его фамилию... У меня такое впечатление, что владелец клуба Леонид Федун рассудил так: «Сезон провален, зачем усиливаться?» Вот и решили никого не брать. Потому что придет новый тренер — опять новых игроков нужно покупать. Как-то так. Сколько еще проработает Витория? Думаю, до зимней паузы. Раз ему никого сейчас не привезли — это уже звонок.

Не считаю уход Крала потерей. Так как он играл... Давайте называть вещи своими именами. Вот Фернандо был определяющим футболистом, Промес на своем пике — тоже. А про чеха я так сказать не могу. Неужели Зобнин слабее?

«Спартаку» надо в себе покопаться. Почему Тил сейчас так заиграл в Нидерландах? А тут он не прижился. Почему? Хотя выложили за него почти 20 миллионов. У нас просто от любви до ненависти один шаг...

Хендрикс остался. Но я в этом не вижу ничего страшного. Человек стоил 500 тысяч, он эти деньги отрабатывает. То есть здесь «Спартак» ничем не рисковал. Люди теперь уже боятся делать большие трансферы после истории с Тилом», — сказал Сафонов «СЭ».

Полностью интервью с Алексеем Сафоновым можно прочитать здесь.