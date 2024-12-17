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Росохотрыболовсоюз о Воробьеве: «В США даже дети охотятся, а у нас развелось зоозащитников»

Камила Абдурахманова
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Заместитель президента Росохотрыболовсоюза Андрей Сицко прокомментировал инцидент с участием нападающего «Локомотива» Дмитрия Воробьева.

«К сожалению, такой резонанс бывает, потому что граждане не образованны в части охоты. Видимо, большинство живут в городах, поэтому им кажется, что это дико. На самом деле, это нормально и разрешено государством. Ничего криминального в охоте нет, если у футболиста и его друзей были разрешения, законы не нарушены.

Охота во всем мире нормально воспринимается. В США даже дети охотятся. Зато у нас развелось зоозащитников... Люди не понимают ситуации. Если разрешение на охоту есть, то что тут такого? Если футболист хочет как-то оправдаться, пусть покажет фотографию разрешения и все», — приводит слова Сицко «РБ Спорт».

Недавно Воробьев поделился снимком, на котором он сфотографирован с охотничьим ружьем, а перед ним — десять тушек убитых зайцев. Из-за большого количества негативных комментариев футболист удалил пост.

Источник: «РБ Спорт»
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