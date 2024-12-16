Футболист «Локомотива» Воробьев опубликовал фотографию с убитыми зайцами

Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьев в своих соцсетях выложил фотографию с убитыми зайцами.

Футболист поделился снимком после своей поездки на охоту. На фотографии Воробьев с ружьем стоит рядом с 11 убитыми зайцами.

27-летний футболист в текущем сезоне сыграл за «Локомотив» 24 матча во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи.