Камоцци: «Батракову лучше провести два полных сезона в России, а уже потом уехать в Европу»

Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, считает, что полузащитнику «Локомотива» Алексею Батракову лучше провести два полных сезона в России перед переходом в Европу.

«На мой взгляд, Батракову лучше провести два полных сезона в чемпионате России, закрепиться, а уже потом уехать в Европу. Так у него будет больше шансов заиграть в Европе, потому что он будет опытнее. А так, у Алексея большой потенциал», — цитирует «РБ Спорт» Камоцци.

В этом сезоне 19-летний Батраков сыграл в 23 матчах во всех турнирах, забил 11 мячей и отдал 8 голевых передач.