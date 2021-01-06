Романцев оценил расклад в борьбе за золото между «Зенитом», ЦСКА и «Спартаком»

Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев оценил шансы своей команды в борьбе за место золото Тинькофф чемпионата России.

«Пока все логично, — сказал Романцев в интервью «СЭ». — По декабрьской концовке крепче всех выглядит «Зенит». У Семака есть все — ровный состав, качественная скамейка, лидеры в каждой линии, исполнители уровня Ловрена, Ракицкого, Малкома, Караваева, Дзюбы, Азмуна. Оживился и задышал ЦСКА, сохранивший доверие к Гончаренко. И последняя победа над «Ростовом» свела разрыв от питерцев всего к четырем очкам. А подпирает армейцев «Спартак», промежуточный финиш которого оказался отвратительным. Сыграй он в Сочи и Питере хотя бы вничью, делил бы сейчас вторую строчку с ЦСКА.

Но самое главное здесь даже не очковые потери, а психологические, которые могут породить неуверенность. Хотя не думаю, что все в таблице завершится именно в нынешней последовательности — слишком уж небольшой просвет в группе лидеров. Что касается возмутителей спокойствия, то вряд ли в этой роли окажутся «Краснодар», которого ждет второй фронт в Лиге Европы, и «Локомотив», переживающий очередную волну клубных перемен. А при всем уважении к «Сочи» и «Ростову», они вряд ли составят серьезную конкуренцию нынешней тройке — не тот пока ресурс. Но прошу учесть, что я не любитель прогнозов и это мнение рядового болельщика».

Полностью интервью Олега Романцева — здесь.