Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев, отвечая на вопросы читателей «СЭ», высказался о нынешнем состоянии красно-белых.

«Прошло уже пять туров, а я никак не могу понять, какой же на самом деле сегодняшний «Спартак». Тот, веселый и дерзкий, каким он побеждал в предсезонном турнире, или безликий и разобранный, каким мы его видим в чемпионате. В этом плане показателен был матч в Туле, где «Спартак» не смог дожать соперника, которого превосходит и по составу, и по финансовым возможностям. А в концовке вообще мог уехать домой без очков. Непонятно, почему так просели Зобнин, Ларссон. Понсе хоть и забил, но всерьез оборону «Арсенала» не беспокоил. Словом, нынешний «Спартак» — это сгусток сплошных проблем. И, к сожалению, не только для меня», — сказал Романцев.

В пяти стартовых турах чемпионата России «Спартак» набрал семь очков и занимает восьмое место. В четверг, 26 августа, красно-белые сыграют с «Сочи», встреча начнется в 18.30.