В «Лионе» подтвердили интерес к Азмуну

«Лион» хочет подписать форварда «Зенита» Сердара Азмуна, сообщил директор по футболу клуба Винсент Понсо.

«Переговоры идут. Да, это потенциальное усиление», — цитирует Понсо RMC Sport 25 августа.

В прошлом сезоне 26-летний иранец провел 24 матча в чемпионате России, забил 19 голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2022 года.

Ранее сообщалось, что «Лион» предложил за игрока 11 миллионов евро.