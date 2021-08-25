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В «Лионе» подтвердили интерес к Азмуну

22:35
Сердар Азмун. Фото ФК «Зенит»
Сердар Азмун. Фото ФК «Зенит»
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«Лион» хочет подписать форварда «Зенита» Сердара Азмуна, сообщил директор по футболу клуба Винсент Понсо.

«Переговоры идут. Да, это потенциальное усиление», — цитирует Понсо RMC Sport 25 августа.

В прошлом сезоне 26-летний иранец провел 24 матча в чемпионате России, забил 19 голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2022 года.

Ранее сообщалось, что «Лион» предложил за игрока 11 миллионов евро.

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Евгений Петров все материалы автора

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