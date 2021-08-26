Романцев высказался о будущем Витории в «Спартаке»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев, отвечая на вопросы читателей «СЭ», поделился мнением о будущем нынешнего главного тренера красно-белых Руя Витории.

«Думаю, здесь многое зависит от того, какие задачи ставились перед тренером в процессе переговоров. Если португалец дал обещание все выигрывать, то расставание с ним не заставит себя ждать. Если же ему пообещали проявить терпение и полное доверие в любой ситуации, то у него еще есть время, чтобы попытаться переломить ситуацию. Уверен, что Виторию, как и многих, не устраивает сегодняшняя игра футболистов. За «Спартак» надо биться — это закон! И начинать процесс ломки надо с жесткого разговора с теми, кто на поле действует на холостых оборотах.

Футболист должен не получать деньги, а зарабатывать их. Ведь нет же в этом плане претензий к Жиго, Джикии, Мозесу. Значит, надо расшевелить болото. Тедеско на каком-то этапе это удалось. Теперь дело за Виторией. И мне понравилось, как после «Арсенала» он прямо заявил, что тем, кто не разделяет его взглядов, не место в «Спартаке». Посмотрим теперь, кто и как его услышал. Мне в этом плане повезло больше, поскольку, в отличие от португальца, я набирал команду сам", — сказал Романцев.

В пяти стартовых турах чемпионата России «Спартак» набрал семь очков и занимает восьмое место. В четверг красно-белые сыграют с «Сочи», встреча начнется в 18.30.

51-летний португальский тренер возглавил «Спартак» в мае 2021 года, соглашение рассчитано до лета 2023 года.