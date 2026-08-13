Сафонов — о завоевании Суперкубка УЕФА: «Да, как обычно. Отлично начинать сезон с трофея»

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов прокомментировал победу над «Астон Виллой» (2:1) в матче за Суперкубок УЕФА.

«Новый трофей? Да, как обычно. Отлично начинать сезон с трофея. Мы показали, что готовы к сезону. Наша команда — это все вместе, вне поля или на поле. Кстати, мы должны поздравить Фабиана Руиса с его трофеем ЧМ-2026», — приводит Mega PSG слова Сафонова.

Российский вратарь выиграл девятый трофей с «ПСЖ». Он дважды выигрывал чемпионат Франции, дважды — Лигу чемпионов, дважды — Суперкубок УЕФА, по одному разу Кубок Франции, Суперкубок Франции и Межконтинентальный кубок.