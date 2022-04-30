Романцев назвал, кого считает главным конкурентом «Зенита»

Олег Романцев, самый титулованный тренер в истории «Спартака», сказал «СЭ», кто может стать главным конкурентом «Зенита» в следующем сезоне.

— Есть ли сейчас в РПЛ команда, которая могла бы составить реальную конкуренцию «Зениту» в следующем сезоне?

— Мне всегда очень нравился Семак-футболист, с которым было легко и приятно работать в сборной. Нравится мне и Семак-тренер, сумевший в таком непростом клубе добиться трех титулов. Не вижу причин, чтобы не состоялась и четвертая. Если говорить о том, кто бы мог составить достойную конкуренцию в следующем сезоне, то, исходя из текущих событий нынешнего, то ближе всех к этому «Динамо». У него ровный состав с талантливыми Захаряном, Тюкавиным, Грулевым. Есть яркие имена и среди легионеров. Словом, неплохой подбор во всех линиях кроме частенько ошибающейся обороны. Но пока динамовцам явно не хватает стабильности. Это приходит с опытом борьбы за чемпионство, которого им явно еще не хватает. Отсюда потеря дома очков во встречах с соперниками из нижней части таблицы. Как это было, скажем, в матче с «Нижним Новгородом». У «Динамо» еще не закалился характер уверенно идущего к цели победителя. Возможно, этот процесс ускорят уроки нынешнего сезона. И тогда, в следующем, мы получим уже окрепшего конкурента «Зениту», о котором вы говорите.