Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 08:30

Романцев назвал, кого считает главным конкурентом «Зенита»

Александр Львов
Обозреватель
Читать «СЭ» в

Олег Романцев, самый титулованный тренер в истории «Спартака», сказал «СЭ», кто может стать главным конкурентом «Зенита» в следующем сезоне.

— Есть ли сейчас в РПЛ команда, которая могла бы составить реальную конкуренцию «Зениту» в следующем сезоне?

— Мне всегда очень нравился Семак-футболист, с которым было легко и приятно работать в сборной. Нравится мне и Семак-тренер, сумевший в таком непростом клубе добиться трех титулов. Не вижу причин, чтобы не состоялась и четвертая. Если говорить о том, кто бы мог составить достойную конкуренцию в следующем сезоне, то, исходя из текущих событий нынешнего, то ближе всех к этому «Динамо». У него ровный состав с талантливыми Захаряном, Тюкавиным, Грулевым. Есть яркие имена и среди легионеров. Словом, неплохой подбор во всех линиях кроме частенько ошибающейся обороны. Но пока динамовцам явно не хватает стабильности. Это приходит с опытом борьбы за чемпионство, которого им явно еще не хватает. Отсюда потеря дома очков во встречах с соперниками из нижней части таблицы. Как это было, скажем, в матче с «Нижним Новгородом». У «Динамо» еще не закалился характер уверенно идущего к цели победителя. Возможно, этот процесс ускорят уроки нынешнего сезона. И тогда, в следующем, мы получим уже окрепшего конкурента «Зениту», о котором вы говорите.

Футболисты сборной России. Романцев — о проблемах «Спартака», «Локо» и наших командах в Европе: «Вернуться без флага и гимна? Послал бы их подальше!»

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Реал
Эспаньол

П1

18%

1.46

ТБ2.5

29%

1.69

Ф1(-1)

20%

1.74
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Локомотив

П1

28%

1.27

Обе забьют - да

15%

1.90

Ф1(-1.5)

14%

1.77
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Лидс
Манчестер Сити

П2

82%

1.30

Ф2(-1.5)

5%

1.85

Обе забьют - да

3%

1.81
Олег Романцев
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Самые популярные автомаршруты на майские праздники
Как футболисты переносят голод в Рамадан. Бензема в пост громит всех в «Реале», Языджи в ЦСКА потерял форму
Материалы сюжета: РПЛ, 27-й тур: «Зенит» — «Локомотив», «Краснодар» — «Ростов» и другие матчи
Карпин громко вернулся в «Ростов»: вводит в состав молодежь и круто работает с лидерами
Романцев — о ситуации в «Локомотиве»: «Пришла компания немецких Остапов Бендеров»
«Открытое недовольство «Спартака» ошибками арбитров не может их не раздражать». Романцев — о судействе матчей красно-белых
«Зенит» забьет три мяча «Локомотиву», «Динамо» может потерять очки. Прогнозы на 27-й тур РПЛ
«Зенит» на пороге четвертого золота кряду. Такого не было со времен «Спартака» Романцева
Романцев — о проблемах «Спартака», «Локо» и наших командах в Европе: «Вернуться без флага и гимна? Послал бы их подальше!»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Романцев объяснил причину кризиса ЦСКА: «Усиление состава никогда не было стопроцентной гарантией от срывов»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 17 7 2 61-25 58
2
 Динамо 26 16 4 6 45-25 52
3
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
4
 Сочи 26 14 4 8 42-29 46
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 25 11 6 8 36-27 39
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 26 9 7 10 44-44 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 26 8 5 13 33-44 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 26 5 9 12 18-29 24
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
30.04 14:00
Динамо – Урал
 - : -
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 - : -
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 - : -
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 - : -
1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
1.05 16:30
Химки – Уфа
 - : -
1.05 19:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
2.05 19:00
Арсенал – Н. Новгород
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 17
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 11
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 14 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 21 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости