Романцев объяснил причину кризиса ЦСКА: «Усиление состава никогда не было стопроцентной гарантией от срывов»

Олег Романцев, самый титулованный тренер в истории «Спартака», сказал «СЭ», что, на его взгляд, стало причиной спада в игре ЦСКА.

— Недавно вы говорили, что проверкой реального уровня братьев Березуцких станет первый же кризис. Победой над «Динамо» ЦСКА его преодолел? С чем вы связываете спад армейцев?

— Хорошее начало весеннего отрезка чемпионата связывают с качественной работой селекционной службы, благодаря чему появились Гбамен из «Эвертона», Карраскаль из «Ривер Плейт», Языджи из «Лилля». Команда преобразилась, побежала, стала набирать очки. Но после пары обидных осечек просела, попала в полосу неудач. Ведь усиление состава никогда не было стопроцентной гарантией от срывов. Его еще надо обкатать, наиграть. А это время. Подобное случается и с опытными тренерами. Алексей Березуцкий попал в такую ситуацию впервые. И, естественно, стал искать выход из нее: варьировать тактику, делать перестановки в составе. Наконец во встрече с «Динамо» это сработало. И в плане психологии, особенно после неудачи в кубковом четвертьфинале со «Спартаком», эта победа особенно ценна. Но переоценивать ее и считать, что кризис позади, я бы не спешил. Скорее, это начало выхода из него. А пока искренне желаю братьям ускорить этот процесс.