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Романцев объяснил причину кризиса ЦСКА: «Усиление состава никогда не было стопроцентной гарантией от срывов»

Олег Романцев рассказал, что стало причиной спада в игре ЦСКА
Александр Львов
Обозреватель
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Олег Романцев, самый титулованный тренер в истории «Спартака», сказал «СЭ», что, на его взгляд, стало причиной спада в игре ЦСКА.

— Недавно вы говорили, что проверкой реального уровня братьев Березуцких станет первый же кризис. Победой над «Динамо» ЦСКА его преодолел? С чем вы связываете спад армейцев?

— Хорошее начало весеннего отрезка чемпионата связывают с качественной работой селекционной службы, благодаря чему появились Гбамен из «Эвертона», Карраскаль из «Ривер Плейт», Языджи из «Лилля». Команда преобразилась, побежала, стала набирать очки. Но после пары обидных осечек просела, попала в полосу неудач. Ведь усиление состава никогда не было стопроцентной гарантией от срывов. Его еще надо обкатать, наиграть. А это время. Подобное случается и с опытными тренерами. Алексей Березуцкий попал в такую ситуацию впервые. И, естественно, стал искать выход из нее: варьировать тактику, делать перестановки в составе. Наконец во встрече с «Динамо» это сработало. И в плане психологии, особенно после неудачи в кубковом четвертьфинале со «Спартаком», эта победа особенно ценна. Но переоценивать ее и считать, что кризис позади, я бы не спешил. Скорее, это начало выхода из него. А пока искренне желаю братьям ускорить этот процесс.

Футболисты сборной России. Романцев — о проблемах «Спартака», «Локо» и наших командах в Европе: «Вернуться без флага и гимна? Послал бы их подальше!»

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Реал
Эспаньол

П1

18%

1.46

ТБ2.5

29%

1.69

Ф1(-1)

20%

1.74
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Локомотив

П1

28%

1.27

Обе забьют - да

15%

1.90

Ф1(-1.5)

14%

1.77
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Лидс
Манчестер Сити

П2

82%

1.30

Ф2(-1.5)

5%

1.85

Обе забьют - да

3%

1.81
Олег Романцев
ФК ЦСКА (Москва)
0
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Романцев отреагировал на желание Аленичева вернуться в «Спартак»

Романцев назвал, кого считает главным конкурентом «Зенита»
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 17 7 2 61-25 58
2
 Динамо 26 16 4 6 45-25 52
3
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
4
 Сочи 26 14 4 8 42-29 46
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 25 11 6 8 36-27 39
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 26 9 7 10 44-44 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 26 8 5 13 33-44 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 26 5 9 12 18-29 24
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
30.04 14:00
Динамо – Урал
 - : -
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 - : -
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 - : -
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 - : -
1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
1.05 16:30
Химки – Уфа
 - : -
1.05 19:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
2.05 19:00
Арсенал – Н. Новгород
 - : -
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 17
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 11
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 14 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 21 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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