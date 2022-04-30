«Зенит» может стать чемпионом уже сегодня. Что для этого нужно

«Зенит» может стать чемпионом за четыре тура до финиша РПЛ

Чемпион и лидер премьер-лиги «Зенит» способен гарантировать себе золото в субботу, 30 апреля, в 27-м туре РПЛ.

Сегодня команда из Санкт-Петербурга примет «Локомотив» (начало матча в 19.30 мск), а перед этим «Динамо» на своем поле сыграет с «Уралом» (начало в 14.00)

Топ-6 чемпионата России перед 27-м туром

И В Н П М О 1. Зенит 26 17 7 2 61-25 58 2. Динамо 26 16 4 6 45-25 52 3. ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47 4. Сочи 26 14 4 8 42-29 46 5. Локомотив 25 11 8 6 37-32 41 6. Краснодар 25 11 6 8 36-27 39

Календарь двух лидеров на финише чемпионата:

«Зенит»: Локомотив (д), Химки (д), Спартак (г), Нижний Новгород (г).

«Динамо»: Урал (д), Крылья Советов (г), Локомотив (г), Сочи (д).

В случае равенства очков ключевой критерий — результаты очных матчей. В этом у «Зенита» преимущество над «Динамо»: действующий чемпион обыграл бело-голубых дома (4:1), а на выезде сыграл вничью (1:1). Поэтому даже в случае четырех побед динамовцев в четырех оставшихся встречах зенитовцам для завоевания титула будет достаточно взять всего 6 очков — устроят либо две победы, либо одна победа и три ничьи.

При этом «Зенит» может в четвертый раз подряд и в восьмой в истории завоевать титул РПЛ уже сегодня, если победит «Локомотив», а «Динамо» перед этим уступит «Уралу».