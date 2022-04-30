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Сегодня, 09:10

«Зенит» может стать чемпионом уже сегодня. Что для этого нужно

«Зенит» может стать чемпионом за четыре тура до финиша РПЛ
Читать «СЭ» в
«Зенит» примет «Локомотив» после матча «Динамо» — «Урал».
Фото ФК «Зенит»

Чемпион и лидер премьер-лиги «Зенит» способен гарантировать себе золото в субботу, 30 апреля, в 27-м туре РПЛ.

Сегодня команда из Санкт-Петербурга примет «Локомотив» (начало матча в 19.30 мск), а перед этим «Динамо» на своем поле сыграет с «Уралом» (начало в 14.00)

Топ-6 чемпионата России перед 27-м туром

И

В

Н

П

М

О

1. Зенит

26

17

7

2

61-25

58

2. Динамо

26

16

4

6

45-25

52

3. ЦСКА

26

14

5

7

38-25

47

4. Сочи

26

14

4

8

42-29

46

5. Локомотив

25

11

8

6

37-32

41

6. Краснодар

25

11

6

8

36-27

39

Календарь двух лидеров на финише чемпионата:
«Зенит»: Локомотив (д), Химки (д), Спартак (г), Нижний Новгород (г).
«Динамо»: Урал (д), Крылья Советов (г), Локомотив (г), Сочи (д).

В случае равенства очков ключевой критерий — результаты очных матчей. В этом у «Зенита» преимущество над «Динамо»: действующий чемпион обыграл бело-голубых дома (4:1), а на выезде сыграл вничью (1:1). Поэтому даже в случае четырех побед динамовцев в четырех оставшихся встречах зенитовцам для завоевания титула будет достаточно взять всего 6 очков — устроят либо две победы, либо одна победа и три ничьи.

При этом «Зенит» может в четвертый раз подряд и в восьмой в истории завоевать титул РПЛ уже сегодня, если победит «Локомотив», а «Динамо» перед этим уступит «Уралу».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Реал
Эспаньол

П1

18%

1.46

ТБ2.5

29%

1.69

Ф1(-1)

20%

1.74
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Локомотив

П1

28%

1.27

Обе забьют - да

15%

1.90

Ф1(-1.5)

14%

1.77
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Лидс
Манчестер Сити

П2

82%

1.30

Ф2(-1.5)

5%

1.85

Обе забьют - да

3%

1.81
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
ФК Урал
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 17 7 2 61-25 58
2
 Динамо 26 16 4 6 45-25 52
3
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
4
 Сочи 26 14 4 8 42-29 46
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 25 11 6 8 36-27 39
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 26 9 7 10 44-44 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 26 8 5 13 33-44 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 26 5 9 12 18-29 24
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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30 тур
30.04 14:00
Динамо – Урал
 - : -
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 - : -
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 - : -
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 - : -
1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
1.05 16:30
Химки – Уфа
 - : -
1.05 19:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
2.05 19:00
Арсенал – Н. Новгород
 - : -
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 17
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 11
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 14 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 21 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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