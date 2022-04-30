«Зенит» может стать чемпионом уже сегодня. Что для этого нужно
Чемпион и лидер премьер-лиги «Зенит» способен гарантировать себе золото в субботу, 30 апреля, в 27-м туре РПЛ.
Сегодня команда из Санкт-Петербурга примет «Локомотив» (начало матча в 19.30 мск), а перед этим «Динамо» на своем поле сыграет с «Уралом» (начало в 14.00)
Топ-6 чемпионата России перед 27-м туром
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Зенит
|
26
|
17
|
7
|
2
|
61-25
|
58
|
2. Динамо
|
26
|
16
|
4
|
6
|
45-25
|
52
|
3. ЦСКА
|
26
|
14
|
5
|
7
|
38-25
|
47
|
4. Сочи
|
26
|
14
|
4
|
8
|
42-29
|
46
|
5. Локомотив
|
25
|
11
|
8
|
6
|
37-32
|
41
|
6. Краснодар
|
25
|
11
|
6
|
8
|
36-27
|
39
Календарь двух лидеров на финише чемпионата:
«Зенит»: Локомотив (д), Химки (д), Спартак (г), Нижний Новгород (г).
«Динамо»: Урал (д), Крылья Советов (г), Локомотив (г), Сочи (д).
В случае равенства очков ключевой критерий — результаты очных матчей. В этом у «Зенита» преимущество над «Динамо»: действующий чемпион обыграл бело-голубых дома (4:1), а на выезде сыграл вничью (1:1). Поэтому даже в случае четырех побед динамовцев в четырех оставшихся встречах зенитовцам для завоевания титула будет достаточно взять всего 6 очков — устроят либо две победы, либо одна победа и три ничьи.
При этом «Зенит» может в четвертый раз подряд и в восьмой в истории завоевать титул РПЛ уже сегодня, если победит «Локомотив», а «Динамо» перед этим уступит «Уралу».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|26
|17
|7
|2
|61-25
|58
|
2
|Динамо
|26
|16
|4
|6
|45-25
|52
|
3
|ЦСКА
|26
|14
|5
|7
|38-25
|47
|
4
|Сочи
|26
|14
|4
|8
|42-29
|46
|
5
|Локомотив
|25
|11
|8
|6
|37-32
|41
|
6
|Краснодар
|25
|11
|6
|8
|36-27
|39
|
7
|Кр. Советов
|26
|11
|5
|10
|33-30
|38
|
8
|Ростов
|26
|9
|7
|10
|44-44
|34
|
9
|Ахмат
|26
|10
|2
|14
|31-37
|32
|
10
|Спартак
|26
|8
|7
|11
|30-36
|31
|
11
|Рубин
|26
|8
|5
|13
|33-44
|29
|
12
|Н. Новгород
|26
|7
|7
|12
|23-36
|28
|
13
|Химки
|26
|6
|10
|10
|30-42
|28
|
14
|Урал
|26
|5
|9
|12
|18-29
|24
|
15
|Уфа
|26
|4
|10
|12
|24-37
|22
|
16
|Арсенал
|26
|5
|6
|15
|25-52
|21
|30.04
|14:00
|
Динамо – Урал
|- : -
|30.04
|14:00
|
Рубин – Сочи
|- : -
|30.04
|16:30
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|30.04
|19:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|1.05
|14:00
|
Спартак – Кр. Советов
|- : -
|1.05
|16:30
|
Химки – Уфа
|- : -
|1.05
|19:00
|
Ахмат – ЦСКА
|- : -
|2.05
|19:00
|
Арсенал – Н. Новгород
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|17
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Федор Смолов
Динамо
|11
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|14
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|21
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0