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Сегодня, 20:02

Терюшков: «Трансферная кампания «Химок» почти завершена, осталось приобрести Бруно Виану»

Анна Горшкова
Корреспондент

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков высказался о трансферной компании клуба в зимнее трансферное окно.

Сегодня, 7 февраля, клуб объявил об аренде камерунского нападающего Дидье Ламкель Зе у бельгийского «Антверпена».

«Мы долго наблюдали, смотрели за игрой нападающего Дидье Зе, по габаритам он нам очень понравился, чем-то напоминает нашего бывшего форварда Мохаммеда Конате, — цитирует Терюшкова ТАСС. — Он прошел медицинское обследование, думаем, что он нам поможет, потому что чистой «десятки» нам не хватает с учетом того, что мы достаточно серьезно укрепили линию полузащиты».

Также Терюшков сообщил, что клуб рассматривает приобретение защитника Бруно Виана из «Браги».

«Зимняя трансферная кампания «Химок» подходит к завершению, но мы сейчас рассматриваем укрепление позиции в защите, это Бруно Виана из «Браги». Ранее в СМИ писали, что у него будет зарплата около 164 тысяч евро, но она будет меньше в разы. Думаю, что договоримся, чтобы Бруно присоединился к команде, мы рассматриваем полноценный контракт», — добавил член наблюдательного совета «Химок».

«Химки» в 18-ти турах Тинькофф РПЛ набрали 14 очков и занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице.

Источник: https://tass.ru/sport/13639737
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2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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Н. Новгород – Урал
 - : -
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Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
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Спартак – ЦСКА
 - : -
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Ростов – Кр. Советов
 - : -
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 - : -
27.02 19:00
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 - : -
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П
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