Терюшков: «Трансферная кампания «Химок» почти завершена, осталось приобрести Бруно Виану»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков высказался о трансферной компании клуба в зимнее трансферное окно.

Сегодня, 7 февраля, клуб объявил об аренде камерунского нападающего Дидье Ламкель Зе у бельгийского «Антверпена».

«Мы долго наблюдали, смотрели за игрой нападающего Дидье Зе, по габаритам он нам очень понравился, чем-то напоминает нашего бывшего форварда Мохаммеда Конате, — цитирует Терюшкова ТАСС. — Он прошел медицинское обследование, думаем, что он нам поможет, потому что чистой «десятки» нам не хватает с учетом того, что мы достаточно серьезно укрепили линию полузащиты».

Также Терюшков сообщил, что клуб рассматривает приобретение защитника Бруно Виана из «Браги».

«Зимняя трансферная кампания «Химок» подходит к завершению, но мы сейчас рассматриваем укрепление позиции в защите, это Бруно Виана из «Браги». Ранее в СМИ писали, что у него будет зарплата около 164 тысяч евро, но она будет меньше в разы. Думаю, что договоримся, чтобы Бруно присоединился к команде, мы рассматриваем полноценный контракт», — добавил член наблюдательного совета «Химок».

«Химки» в 18-ти турах Тинькофф РПЛ набрали 14 очков и занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице.