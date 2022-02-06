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Сегодня, 01:50

Защитник «Браги» Бруну Виана может перейти в «Химки»

Евгений Петров
Корреспондент
Бруну Виана.
Фото Twitter

«Химки» хотят подписать защитника «Браги» Бруну Виану, сообщает Globo Esporte.

По данным источника, у игрока также есть предложения из Италии и Турции, но сам футболист склонен согласиться на переход в «Химки». Это связано с тем, что предложение российского клуба более выгодно в финансовом плане.

27-летний футболист в текущем сезоне за «Брагу» не играл. В 2021 году он выступал в аренде за «Фламенго». Он провел 36 матчей за «Фла» во всех турнирах и забил один мяч.

Transfermarkt оценивает игрока в два миллиона евро. Его контракт с «Брагой» истекает 30 июня 2023 года.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Metaratings.ru
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Милан 2
Матч завершен

П1

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Матч завершен

П1

28%

1.42

Ф1 (-1.0)

19%

1.60

П1 и ТМ (5.5) - Да

14%

1.60
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И В Н П +/- О
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 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
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 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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 - : -
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