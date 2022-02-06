Защитник «Браги» Бруну Виана может перейти в «Химки»

«Химки» хотят подписать защитника «Браги» Бруну Виану, сообщает Globo Esporte.

По данным источника, у игрока также есть предложения из Италии и Турции, но сам футболист склонен согласиться на переход в «Химки». Это связано с тем, что предложение российского клуба более выгодно в финансовом плане.

27-летний футболист в текущем сезоне за «Брагу» не играл. В 2021 году он выступал в аренде за «Фламенго». Он провел 36 матчей за «Фла» во всех турнирах и забил один мяч.

Transfermarkt оценивает игрока в два миллиона евро. Его контракт с «Брагой» истекает 30 июня 2023 года.