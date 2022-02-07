Никола Моро: «Сказал Лесовому, что самое главное после травмы — не бояться»

Полузащитник «Динамо» Никола Моро рассказал, о чем он говорил с Даниилом Лесовым, который вернулся к тренировкам после травмы.

«Мы очень рады, что он, наконец, вернулся к тренировкам, — цитирует Моро официальный сайт «Динамо». — Даниил — очень важный игрок для нашей команды. Когда он присоединился к нам, я сказал ему, что после такой травмы главное — это не бояться и что все будет хорошо. Самое важное — это перебороть свой страх и расслабиться, чтобы вновь показывать свой лучший футбол.

Летом 2021 года Лесовой выбыл из-за разрыва крестообразной связки колена. В августе в одной из клиник Рима он перенес операцию.