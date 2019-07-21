23:08 | Футбол — РПЛ

Роман Шаронов: "Тренирую на конспектах Бердыева? У меня своя философия"

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Главный тренер "Рубина" Роман Шаронов после матча с "Динамо" (1:0) – о конспектах Курбана Бердыева и Хвиче Кварацхелии.

– Старались играть, несмотря на удаление, – сказал Шаронов. – Не все получалось.

– Что сказали в перерыве?

– Сделал определенные поправки. Игроки выполнили то, что мы хотели. Понятно, что хочется большего. И могли лучше. Но на данный момент...

– Говорят, что приятно видеть атакующий "Рубин". Рады слышать такое?

– Конечно. Приятнее игрокам. Ведь они реализовывали задумки.

– Четыре очка в двух московских матчах – максимум, на который рассчитывали?

– Мы готовимся к каждой игре. Наша задача – наша философия.

– Кварацхелия не готов играть в старте?

– На данный момент, есть игроки, которые лучше выходят на замену.

– Готовы к разговорам, что тренируете на конспектах Бердыева?

– Основываюсь на своей философии. (Елена Григорьевская, Ярослав Сусов)

Динамо – Рубин

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