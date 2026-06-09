Алаев: «Я не собираюсь уходить из комитета УЕФА по стадионам и безопасности»

Президент РПЛ Александр Алаев ответил на вопрос по поводу продления своих полномочий в комитете УЕФА по стадионам и безопасности.

«Я, во всяком случае, не собираюсь из него уходить. Работа там интересная, этот комитет один из наиболее важных в УЕФА. Действительно, его работа синхронизирована со сроками полномочий президента организации, выборы которого состоятся в 2027 году. Соответственно, и переназначение в комитет будет тогда же. Если мне доверят продолжить в нем работу, то я с радостью приму это предложение», — цитируют Алаева «Известия».

По словам главы РПЛ, в последнее время напряжение европейских коллег к России на уровне комитета снизилось, диалог становится все более продуктивным.

УЕФА и ФИФА в феврале 2022 года отстранили российские сборные и клубы от соревнований под своей эгидой на неопределенный срок из-за ситуации на Украине.

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