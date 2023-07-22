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Сегодня, 11:42

Павлюченко — о матче первого тура РПЛ: «Спартак» станет чемпионом. У «Оренбурга» нет шансов»

Валерия Яшвили
Корреспондент
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Бывший игрок «Спартака» Роман Павлюченко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший игрок «Спартака» Роман Павлюченко в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 1-го тура чемпионата России «Спартак» — «Оренбург».

«Перед началом чемпионата я себе сказал: «В этом сезоне «Зенит» не будет чемпионом». Им станет «Спартак». Поэтому у «Оренбурга» нет шансов. «Спартак» выиграет», — сказал Павлюченко «СЭ».

Матч первого тура РПЛ «Спартак» — «Оренбург» пройдет 23 июля на «Открытие Арена». Начало — в 17.30 мск.

Роман Павлюченко
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
ФК Спартак (Москва)
5
5
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
2
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
3
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
6
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
10
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
13
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
14
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
15
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
16
 Динамо 1 0 0 1 1-3 0
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30 тур
21.07 19:00
Динамо – Краснодар
 1 : 3
22.07 13:00
Урал – ЦСКА
 - : -
22.07 15:15
Пари НН – Зенит
 - : -
22.07 17:30
Локомотив – Рубин
 - : -
22.07 20:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
23.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
23.07 20:00
Ростов – Факел
 - : -
23.07 20:00
Сочи – Балтика
 - : -
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Г
Жуан Батчи

Жуан Батчи

Краснодар

 1
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 1
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 1
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 1
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 1
И К Ж
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 1 0 1
Роберто Фернандес

Роберто Фернандес

Динамо

 1 0 1
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