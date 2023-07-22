Павлюченко — о матче первого тура РПЛ: «Спартак» станет чемпионом. У «Оренбурга» нет шансов»

Бывший игрок «Спартака» Роман Павлюченко в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 1-го тура чемпионата России «Спартак» — «Оренбург».

«Перед началом чемпионата я себе сказал: «В этом сезоне «Зенит» не будет чемпионом». Им станет «Спартак». Поэтому у «Оренбурга» нет шансов. «Спартак» выиграет», — сказал Павлюченко «СЭ».

Матч первого тура РПЛ «Спартак» — «Оренбург» пройдет 23 июля на «Открытие Арена». Начало — в 17.30 мск.