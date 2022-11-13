Защитник «Динамо» Маричаль: «Подготовимся к весенней части сезона и будем стремиться к высоким целям»

Защитник «Динамо» Николас Маричаль оценил первую часть сезона РПЛ для команды.

В воскресенье, 13 ноября, бело-голубые обыграли ЦСКА (2:1) в матче 17-го тура чемпионата России.

— Как оцените дерби? Почему концовка получилась эмоциональной?

— Очень важная игра была. Нужно было подниматься в турнирной таблице. Была нервная концовка, потому что обе команды хотели победить. Мы могли забивать больше, но и пропустить могли не один мяч. Нам повезло, победа важная.

— Как оцените первую часть сезона? Какие перспективы на весну?

— Мы двигаемся в правильном направлении. Мы подготовимся к весенней части сезона и будем стремиться к высоким целям. Наша команда это может сделать.

«Динамо» занимает четвертое место в турнирной таблице с 29 очками.