Роман Бабаев: «Нужно понять, когда вводится система Fan ID и детали»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев после матча 19-го тура Тинькофф против «Спартака» (2:0) высказался о введении паспорта болельщиков.

— Как вы относитесь к введению системы Fan ID?

— Она была не так давно и будет в ближайшее время. Нужно понять, когда вводится эта система и детали. Как это будет непосредственно работать.

— Есть дата собрания исполкома РФС?

— Пока нет.

Напомним, 17 декабря Госдума РФ приняла закон о введении Fan ID для болельщиков. Он вступает в силу с 1 июня 2022 года. Предполагается, что оформлять паспорта можно будет через порталы Госуслуг. В них будет отражена история действий их обладателей на спортивных мероприятиях.