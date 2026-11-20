«Аль-Наср» проиграл «Аль-Ахли» и потерпел первое поражение с сентября, Роналду забил и не реализовал пенальти

«Аль-Наср» на выезде уступил «Аль-Ахли» в матче 9-го тура чемпионата Саудовской Аравии — 1:3.

Счет на 14-й минуте открыл нападающий гостей Криштиану Роналду. Этот гол стал для 41-летнего португальца 986-м в карьере. Спустя четыре минуты Роналду мог удвоить преимущество «Аль-Насра», но не реализовал пенальти.

В конце первого тайма форвард хозяев Галено сравнял счет. На 71-й минуте Айван Тони с пенальти вывел «Аль-Ахли» вперед, а окончательный счет через четыре минуты установил Роджер Ибаньес.

Полузащитник «Аль-Ахли» Эдуард Сперцян вышел в стартовом составе своей команды и не отметился результативными действиями. Его заменили на 81-й минуте.

«Аль-Наср» потерпел первое поражение с сентября и с 28 очками занимает третье место в чемпионате Саудовской Аравии. «Аль-Ахли» (24 очка) поднялся на четвертую позицию в турнирной таблице.