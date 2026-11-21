«Рубин» — «Зенит»: Ходжа забил третий гол в ворота петербургской команды

Полузащитник «Рубина» Велдин Ходжа забил третий гол казанской команды в матче 15-го тура РПЛ против «Зенита» — 3:1.

Косовар отличился на 67-й минуте.