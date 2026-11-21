«Рубин» — «Зенит»: Ходжа забил третий гол в ворота петербургской команды
Полузащитник «Рубина» Велдин Ходжа забил третий гол казанской команды в матче 15-го тура РПЛ против «Зенита» — 3:1.
Косовар отличился на 67-й минуте.
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|
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|14
|9
|2
|3
|27-11
|29
|
4
|Краснодар
|14
|7
|5
|2
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|26
|
5
|ЦСКА
|14
|7
|5
|2
|23-16
|26
|
6
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|15
|6
|4
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|21-19
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|
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|
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|6
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|
15
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|14
|2
|5
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|
16
|Факел
|15
|2
|3
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|20.11
|19:30
|Ростов – Крылья Советов
|3 : 0
|21.11
|13:00
|Оренбург – Балтика
|0 : 2
|21.11
|15:15
|Акрон – Факел
|0 : 2
|21.11
|17:30
|Рубин – Зенит
|3 : 1
|21.11
|19:45
|ЦСКА – Ахмат
|- : -
|22.11
|14:00
|Динамо – Краснодар
|- : -
|22.11
|16:30
|Динамо Мх – Спартак
|- : -
|22.11
|19:00
|Родина – Локомотив
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|10
|
|10
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Роберту Алвес Кристиан
Краснодар
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Александр Максименко
Спартак
|13
|2
|1
|
|
Вячеслав Бардыбахин
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|1
|4
|
|
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Ахмат
|13
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