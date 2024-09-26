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Бабаев о переходе Пьянича: «Миралем амбициозен, считает, что еще не сказал последнего слова в футболе»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев в интервью «СЭ» рассказал о мотивации полузащитника Миралема Пьянича перейти в российский клуб.

— А какая мотивация у самого футболиста переходить в ЦСКА? Он выступал в больших клубах, в ОАЭ у него были шикарные условия. В то же время российские команды не играют в еврокубках.

— Если бы деньги превалировали, то Пьянич выбрал бы точно не наш вариант. Это совершенно очевидно. Можно сколько угодно на эту тему спекулировать, но все цифры официальные и проходят процедуру лицензирования РФС. Поэтому мы бы не стали тут ничего выдумывать. Условия очень адекватные. Есть, конечно, и мотивационная часть KPI, которая предусматривает дополнительное вознаграждение.

И все-таки основным фактором для Миралема было то, что он вернется поближе к Европе. Пьянич вполне мотивирован и считает, что еще не сказал последнего слова в футболе. Он знаком с нашим главным тренером, с Элвером Рахимичем, который тоже посодействовал этому переходу — они вместе выступали за сборную Боснии. Так что тут можно говорить о здоровых амбициях. Надо еще и учитывать, что человек из зоны комфорта забрал семью, приехал с ней сюда. Мы же понимаем, что в Дубае все организовано на высочайшем уровне с точки зрения образования (школы), быта, досуга и так далее. Это тоже говорит о том, что Миралем не просто так решил поменять место жительства и перебраться в российскую столицу.

Миралем Пьянич и&nbsp;Роман Бабаев. «То, что Пьянич пошел на эти условия, приехал с семьей, говорит о его реальном отношении к России». Интервью гендиректора ЦСКА

— Контракт составлен по схеме «1+1». Продление зависит от определенного количества результативных действий?

— Да. Там прописан определенный механизм. Если Миралем будет приносить пользу, как можно отказываться от такого мастера? Но пока бы я не заглядывал так далеко. Сейчас главное для него — поэтапно, без форсирования набрать форму и влиться в команду.

Соглашение с 34-летним боснийцем рассчитано на один год с возможностью продления еще на сезон. Футболист будет выступать под 15-м номером.

Миралем Пьянич
ФК ЦСКА (Москва)
Роман Бабаев
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